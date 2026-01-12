Губернатор Ленобласти Дрозденко поблагодарил службы за работу в праздники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился с благодарностью к сотрудникам, обеспечивавшим бесперебойную работу региона в новогодние каникулы.
В обращении он отметил представителей жилищно-коммунального и энергетического комплексов, медицинских работников, спасателей, правоохранителей, водителей и военнослужащих, отвечающих за защиту воздушного пространства.
Он заявил, что эти специалисты обеспечили тепло, свет, безопасность и своевременную помощь жителям, сообщает «Невский проспект».
Губернатор также связал их работу с концепцией Года команды созидания, подчеркнув важность вклада каждого. В завершение Дрозденко пожелал удачного старта нового рабочего года.