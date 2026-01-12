Губернатор Ленобласти Дрозденко поблагодарил службы за работу в праздники

Народная артистка России Лариса Долина находится на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, в то время как юридический процесс по передаче ее бывшей квартиры в Москве покупательнице Полине Лурье остается незавершенным.Отдых в люксовом отелеПо данным издания, в начале января Долина вместе с дочерью и внучкой вылетела в Абу-Даби и разместилась на острове Саадият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island, где стоимость проживания может достигать сотен тысяч рублей за ночь.Отмечается, что певица активно пользуется инфраструктурой курорта, однако не публикует фотографии отдыха в своих социальных сетях. Ее присутствие было зафиксировано другими постояльцами, и эти кадры распространились в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Текущий статус передачи квартирыТем временем в Москве сохраняется правовая неопределенность. Несмотря на то что Долина, по данным Telegram-канала SHOT,...