ФССП дала Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

Федеральная служба судебных приставов по Москве возбудила исполнительное производство в отношении народной артистки Ларисы Долиной.

Как сообщила ТАСС адвокат Светлана Свириденко, певице дано пять дней на добровольное исполнение решения суда о выселении из квартиры в Хамовниках.

Напомним, Мосгорсуд удовлетворил иск предпринимательницы Полины Лурье и обязал Долину с членами семьи прекратить пользование жильем. Решение вступило в силу немедленно. Как пояснил участник процесса, в случае отказа судебные приставы выселят певицу и вынесут ее вещи принудительно.

На последнем заседании присутствовали только адвокаты сторон и представитель прокуратуры. Защита Лурье настаивала на немедленном выселении, так как новой собственнице негде жить. Сторона Долиной ранее сообщала об отсутствии планов обжаловать решение Верховного суда о передаче квартиры.