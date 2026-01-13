Психологи выявили механизм построения мысленных образов

Результаты исследования психологов Бернского университета демонстрируют, что движения глаз во время мысленной визуализации отражают процесс последовательной сборки образа из отдельных частей.

Сравнение с частью и целым

В двух экспериментах ученые сопоставили движения глаз участников в трех ситуациях: при свободном восприятии изображений, при их мысленном воссоздании, а также при просмотре через специальные фильтры, навязывающие стратегию восприятия. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

В первом случае использовалось «окно, зависящее от взгляда» (GCW), которое позволяло видеть только небольшую область вокруг точки фиксации, вынуждая собирать картину по частям. Во втором применялся «искусственный скотом» (AS), блокирующий центральное зрение и стимулирующий целостное, периферическое восприятие. Такой подход позволил напрямую сравнить, на какую из двух стратегий больше похожа глазодвигательная активность при воображении.

Сходство с частью независимо от кодирования

Анализ данных первого эксперимента показал, что пространственно-временные паттерны движений глаз при мысленной визуализации значительно больше напоминают паттерны, характерные для просмотра через GCW (поэтапное восприятие), чем для просмотра через AS (целостное восприятие) или свободного восприятия. Это выражалось в сходстве формы, длины и направления саккад.

Ключевым открытием второго эксперимента стала независимость этого эффекта от способа первоначального кодирования. Даже когда изображение изначально воспринималось целостно (через AS), паттерны движений глаз при его последующем воображении все равно соответствовали поэтапной, а не целостной стратегии.

Это означает, что частью сгенерированная работа воображения является его внутренним свойством, а не следствием воспроизведения перцептивного опыта.

Взгляд как инструмент конструирования

Полученные результаты свидетельствуют против гипотезы простого воспроизведения закодированных движений глаз. Хотя эффект «взгляда в никуда» подтвердился, анализ сканирующих путей и темпоральной динамики выявил фундаментальное различие.

Таким образом, движения глаз во время визуального воображения отражают не извлечение готового целостного «снимка» из памяти, а активный процесс его построения элемент за элементом.