Главы всех муниципалитетов Ленобласти отчитаются о работе перед населением

Во всех 188 муниципалитетах Ленинградской области в ближайшие месяцы пройдут публичные отчеты глав администраций перед жителями. На встречах будет представлена информация о проделанной работе за год и планах на текущий период.

Жители смогут получить информацию о ходе выполнения задач в ключевых сферах, включая поддержку семей участников специальной военной операции, ремонт дорожной сети, работу жилищно-коммунального хозяйства и строительство социальных объектов, сообщает allnw.ru.

Также главы муниципальных образований представят планы работы на текущий год. Первые отчетные встречи уже на этой неделе состоятся в Кировском, Сланцевском и Волховском районах.

Мероприятия будут проходить с участием представителей областного правительства и депутатского корпуса. Данное решение позволит оперативно решать возникающие вопросы на месте.

Следить за актуальным расписанием встреч в своем районе жители могут на официальном сайте комитета по местному самоуправлению Ленинградской области.