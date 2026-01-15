Во Всеволожском районе спасателям пришлось деблокировать водителя после ДТП

В ночь на 13 января на автодороге от Мурманского шоссе до поселка имени Морозова во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург, сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.