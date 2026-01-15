Четверг, 15 января 2026
Максимальная выплата по больничному в 2026 году может составить до 95 тысяч

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составит 6 827,4 рубля в день.

Соответственно, максимальная сумма выплат за неделю (семь календарных дней) болезни достигнет 47 791 рубля, а за две недели – 95 583 рублей.

Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка работника за два предыдущих календарных года и его страхового стажа.

При стаже менее пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, при стаже более восьми лет – 100%. Указанные максимальные суммы соответствуют случаю, когда рассчитанное пособие превышает установленный дневной лимит.

Напоминаем, что листки нетрудоспособности с 2022 года оформляются исключительно в электронном виде. Право на получение пособия имеют застрахованные лица при болезни, травме, уходе за больным членом семьи, а также в связи с беременностью и родами.

Деньги

Россияне ждут новое повышение пенсий в апреле

Правительство России утвердило план повышения пенсионных выплат на 2026 год. Индексация затронет всех получателей, но будет проведена в разные сроки и с разным процентом для двух основных категорий.Первый этап уже состоялся в январе, второй запланирован на начало апреля. Эксперты поясняют, почему механизмы увеличения выплат различаются и кому именно положена каждая из прибавок.Страховые пенсии выросли в начале годаС первого января текущего года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца были проиндексированы на семь целых шесть десятых процента. Это повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров, имеющих необходимый трудовой стаж и сформированные пенсионные права.В Пенсионном фонде России уточнили, что данная индексация является плановой и проводится ежегодно. Ее размер был установлен с опережением прогнозируемого уровня инфляции за предыдущий...
Новости

Десять новостроек Петербурга стали финалистами конкурса «ТОП ЖК-2026»

Стали известны финалисты первой группы масштабного федерального конкурса «ТОП ЖК-2026». В список лучших жилых комплексов-новостроек Санкт-Петербурга вошли десять проектов из разных районов города. Так, в Приморском районе высокими оценками жюри был отмечен жилой комплекс «Юнтолово», который реализует «Главстрой Санкт-Петербург».Всего в 139 номинациях конкурса в этом году участвовали 1417 ЖК от 612 застройщиков со всей России. Соревнование проходит уже в шестой раз и является одним из самых представительных в сфере жилищного строительства. Параллельно стали известны и другие региональные финалисты, по 10 в каждом регионе в каждой номинации. «Конкурс позволяет выделить проекты, которые задают стандарты качества и комфорта в отрасли», — отмечают организаторы. Церемония награждения финалистов и объявление абсолютных победителей по всем номинациям запланированы на 2026 год.Примечательно, что в числе финалистов...
Интересное

Наука

Летящий к Земле опасный астероид оказался кометой 3I/ATLAS

Деньги

Как отличить вид своей пенсии

Деньги

Зарплату учителей хотят установить не ниже 200 процентов от средней по региону

Новости

ФНПР разрешила не выходить на работу во время снегопадов

Деньги

Россияне ждут новое повышение пенсий в апреле

Новости

В Петербурге спасатели почти две недели пытаются вызволить кота из дымохода

Наука

Падение 10-метрового астероида на Землю не произойдет в 2026 году

Ленинградская область

Во Всеволожском районе спасателям пришлось деблокировать водителя после ДТП

Вне СПб

Поездка Меган в Великобританию может обернуться провалом для ее бренда

Ленинградская область

Крещенские купания в Колтушах отменены из-за тонкого льда

Новости

К чему жителям России снится Владимир Путин

Наука

Ученые из КНР займутся созданием космического «авианосца»

Город

Роспотребнадзор проверил температурный режим в школе Приморского района

Новости

Михаил Ефремов после освобождения по УДО дистанцировался от близких друзей

Город

За новогодние праздники пассажиры совершили более 34 млн поездок в Петербурге

Новости

Николаев прокомментировал многолетний конфликт из-за песни об Андрее Губине

Ленинградская область

Прокуратура оштрафовала компанию за незаконное использование акватории Ладоги

Новости

Нейрофизиолог Павлова предупредила о негативных последствиях недосыпа

Новости

Петербуржец получил 1,3 миллиона рублей за падение снега на крышу иномарки

Наука

Зонд Europa Clipper стал свидетелем межзвездной кометы 3I/ATLAS

Ленинградская область

Ленобласть вошла в топ-2 регионов по росту доходности аренды жилья

Новости

Десять новостроек Петербурга стали финалистами конкурса «ТОП ЖК-2026»

Город

В среду в Петербурге вновь прошла плановая очистка крыш и парковок от снега

Ленинградская область

Арендаторы лесных участков в Ленобласти выплатили 30 млн рублей за нарушения

Ленинградская область

Три дома в Мурино подключили к сетям природного газа

Деньги

В Петербурге подняли стипендии ученикам водителей трамвая и троллейбуса

Новости

Алексей Чадов рассказал творческом наследии Игоря Золотовицкого

Новости

Аварийный перекресток в Невском районе оснащен камерами

