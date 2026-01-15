Максимальная выплата по больничному в 2026 году может составить до 95 тысяч

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составит 6 827,4 рубля в день.

Соответственно, максимальная сумма выплат за неделю (семь календарных дней) болезни достигнет 47 791 рубля, а за две недели – 95 583 рублей.

Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка работника за два предыдущих календарных года и его страхового стажа.

При стаже менее пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, при стаже более восьми лет – 100%. Указанные максимальные суммы соответствуют случаю, когда рассчитанное пособие превышает установленный дневной лимит.

Напоминаем, что листки нетрудоспособности с 2022 года оформляются исключительно в электронном виде. Право на получение пособия имеют застрахованные лица при болезни, травме, уходе за больным членом семьи, а также в связи с беременностью и родами.