Росздравнадзор проверит информацию о продаже опасных глазных капель онлайн

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изучает обращение общественников о продаже в интернете потенциально опасных глазных капель.

Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее в СМИ сообщи, что ассоциация «Антиконтрафакт» обнаружила в свободном доступе онлайн капли для глаз, которые могут нанести вред здоровью, и направила запрос в Росздравнадзор с просьбой проверить продавцов.

В службе заявили, что каждый такой факт оперативно проверяется, а благодаря взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках блокируется.

С 2020 года Росздравнадзор ведет мониторинг Интернета на предмет незаконной продажи недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарств. За это время проанализировано 176 474 интернет-ресурса, по информации ведомства Роскомнадзором заблокировано 117 075 сайтов, предлагавших такие препараты дистанционно.