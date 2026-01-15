Четверг, 15 января 2026
Раскрываемость убийств в Петербурге составила 98%

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу полковник юстиции Александр Скибенко рассказал о результатах работы и особенностях деятельности в мегаполисе.

По его словам, специфика Петербурга связана с широким спектром преступлений: мошеннические схемы, нарушения покоя туристов, невыплаты зарплат и проблемы трудовой миграции. В 2025 году управление рассмотрело почти 16 тысяч сообщений о преступлениях, возбудило более чем 4 тысяч уголовных дел, направило в суд 4,4 тысячи дел, из которых 2,1 тысячи — тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость убийств составила 98%, преступлений по статье «Бандитизм» зарегистрировано не было.

Отдельное внимание в интервью «Петербургскому дневнику» Скибенко уделил защите прав участников специальной военной операции и их семей. СК выявляет схемы, направленные на хищение выплат ветеранам, и рассматривает споры о праве на использование их средств.

За 15 лет работы, как отметил Скибенко, структура борьбы с преступностью кардинально изменилась. Количество убийств снизилось с 310 в 2011 году до 147 в 2025-м. Этому способствовали развитие системы «Безопасный город», создание Судебно-экспертного центра с генетическими лабораториями и подготовка кадров через кадетские классы и Академию СК, где студенты получают практический опыт.

