В Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах в честь снятия блокады

Санкт-Петербург готовится отметить 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Традиционно 27 января на Ростральных колоннах будут зажжены факелы.

Об этом сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова. В воскресенье, 18 января город отметит 83-ю годовщину прорыва блокады. В память об этих датах подготовлен план из 177 общегородских мероприятий.

Кроме того, 18 и 27 января с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 на Ростральных колоннах зажгут факелы. Подсветка Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура будет работать в цветах ленты Ленинградской Победы. На Московском проспекте у площади Победы пройдет акция «Лучи Победы».

Для ветеранов организован комфортный и безопасный проезд до мест мероприятий в теплых автобусах с медицинским сопровождением.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал действия нацистов в период блокады военным преступлением и геноцидом. По данным прокуратуры, число жертв составило не менее 1 093 842 человек, а материальный ущерб оценивается в 35,3 триллиона рублей.