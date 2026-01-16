Пятница, 16 января 2026
$78.57 €92.2 ¥11.24
-10 C
Санкт-Петербург
Афиша

В Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах в честь снятия блокады

Михаил Яковлев

Санкт-Петербург готовится отметить 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Традиционно 27 января на Ростральных колоннах будут зажжены факелы.

Об этом сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова. В воскресенье, 18 января город отметит 83-ю годовщину прорыва блокады. В память об этих датах подготовлен план из 177 общегородских мероприятий.

Кроме того, 18 и 27 января с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 на Ростральных колоннах зажгут факелы. Подсветка Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура будет работать в цветах ленты Ленинградской Победы. На Московском проспекте у площади Победы пройдет акция «Лучи Победы».

Для ветеранов организован комфортный и безопасный проезд до мест мероприятий в теплых автобусах с медицинским сопровождением.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал действия нацистов в период блокады военным преступлением и геноцидом. По данным прокуратуры, число жертв составило не менее 1 093 842 человек, а материальный ущерб оценивается в 35,3 триллиона рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Российская автоматизированная система управления запущена в Port Favor

Автоматизированная система управления (АСУ ТП) терминала представляет собой комплекс программно-аппаратных средств для контроля и управления всеми операциями по приему, хранению и отгрузке грузов.Как сообщили в компании, внедрение системы на терминале в Усть-Луге заняло около года — от разработки рабочей конструкторской документации до постройки и первичного запуска, а общий процесс с учётом предварительных этапов немного превысил 2 года. «Были некоторые сложности с компонентами системы измерений: с датчиками учёта, расхода, определения уровня. Здесь наши производители пока ещё только пытаются дотянуться до зарубежных коллег. Однако благодаря тому, что поставщики всегда были на связи и оперативно устраняли недочёты, нам удалось сделать всё в обозначенные сроки», — отметил Анатолий Романов, директор по автоматизации технологических и бизнес-процессов терминала Port Favor в Усть-Луге. По его словам, за первые...
Читать далее
Наука

Ученые обнаружили новую аномалию у межзвездной кометы 3I/ATLAS

Ученые из Гарвардского университета под руководством астронома Ави Леба зафиксировали новую аномалию, связанную с межзвездным объектом 3I/ATLAS. Особенность заключается в изменениях облака из пыли и газа, окружающего комету.Как отмечает Леб, у объекта отсутствует стандартный кометный хвост, который образуется под давлением солнечной радиации. Это может указывать на то, что вокруг 3I/ATLAS находится масса пыли с более крупными частицами, чем у обычных комет. Кроме того, после прохождения перигелия (ближайшей к Солнцу точки) ареол объекта излучает синевато-голубой рассеянный свет, что также является необычным явлением.Межзвездная комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года. Ее кома (облако вокруг ядра) достигает около 24 километров в диаметре. Согласно компьютерному моделированию, возраст кометы превышает 7,5 миллиардов лет, что делает ее одной из старейших когда-либо наблюдавшихся.Напомним, ранее Ави...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть полиция погода авария Россия метро мигранты пулково жкх животные туризм работа деньги нарушения ученые скандал выставка музеи технологии мошенники парковки пенсионеры александр дрозденко исследование автомобили выплаты великобритания ограничения космос автобус Александр Колесов кирилл поляков врачи юбилей медицина звезды электрички отопление парковка собаки франция авиарейсы компенсация

Новости дня

Культура

Музеи Петербурга за новогодние каникулы посетили более 1,5 млн человек

Культура

Ушел из жизни кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

Новости

Юрий Лоза заявил об отсутствии талантливых молодых вокалистов в России

Наука

Генетики выявили защитные мутации у людей с ясным умом после 80 лет

Бизнес-вести

Фонд развития промышленности Петербурга отметил 10-летие работы

Новости

На станции метро «Пионерская» в Петербурге временно закрыт вход

Культура

В Петербурге появится День прорыва кораблей из Таллина

Новости

С топ-менеджеров Блиновской могут взыскать 177 млн рублей

Новости

Петербуржцам с диабетом и астмой запретили окунаться в прорубь на Крещение

Новости

Принц Уильям и Кейт возглавили рейтинг популярности британской королевской семьи

Новости

Резонанс вокруг Ларисы Долиной нарастает на фоне проблем с гастролями

Новости

Ford и Toyota протаранили ограждение и вылетели на тротуар в Приморском районе

Ленинградская область

Ленобласть внедрит цифровые технологии для контроля за землями и животными

Бизнес-вести

Ленобласть и Беларусь договорились о совместной патриотической работе

Новости

В Петербурге эвакуировали 19 машин за нарушение ночного запрета парковки

Ленинградская область

После проверки на готовность Ленобласти к зиме было выявлено 500 нарушений

Культура

Худрук Михайловского театра Кехман покинул пост на фоне уголовного дела

Новости

В Петербурге начала работу новая отстойно-разворотная площадка на Заречной улице

Новости

Роскомнадзор мог ввести ограничения для Telegram

Новости

Инвестор объяснил, почему KPI и деньги не всегда мотивируют сотрудников

Новости

Русские традиции становятся модным трендом среди молодежи

Новости

На Солнце образовалась гигантская корональная дыра в форме единицы

Новости

Петербурженка получила 866 тысяч рублей за врачебную ошибку

Новости

В Пулково отменил семь рейсов в Москву

Ленинградская область

Тактовыми маршрутами в Ленобласти за год воспользовались почти 40 млн пассажиров

Новости

Личный пирс Филиппа Киркорова в Подмосковье может стать общественным

Новости

Социальные выплаты в России: виды, условия и порядок оформления

Новости

Спрос на летний отдых в России остается на уровне прошлого года

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb