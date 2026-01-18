За декабрь в Петербурге зарегистрировали 217 новых Solaris

Продажи автомобилей Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге выросли в декабре 2025 года, тогда как в целом по России марка показала падение на 25%. В городе было зарегистрировано 217 новых машин этой модели.

В декабре на территории Петербурга было зарегистрировано 217 новых автомобилей Solaris. Этот показатель стал вторым по величине за 2025 год после октябрьского пика в 241 машин. Об этом сообщил эксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале.

При этом на общероссийском фоне ситуация для бренда складывалась иначе: в стране за тот же месяц было зарегистрировано 3095 машин этой марки, что на 25% меньше, чем в ноябре, и стало худшим результатом второго полугодия.

Основную долю продаж (72%) в декабре обеспечил кроссовер HC, который также был самой популярной моделью бренда по итогам всего года.

Отметим, что декабрь в целом стал самым активным месяцем года на авторынке Северной столицы с ростом продаж на 19% до 8,6 тысячи автомобилей. Однако в годовом исчислении рынок сократился на 16%, составив 83,5 тысячи проданных единиц. Лидером продаж по итогам года стал китайский бренд Haval, обошедший Lada, продажи которой упали на 22,5%. В топ-5 также вошли Geely, Chery и Belgee.