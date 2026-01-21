Из Ленобласти отправили в Израиль первую за пять лет партию пшеницы

Через порт Высоцк в Ленинградской области провели первую за пять лет экспортную поставку пшеницы в Израиль. Партия зерна объемом 33,4 тысячи тонн прошла все необходимые проверки Россельхознадзора.

В пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили о первой за пятилетний период экспортной поставки пшеницы через порт Высоцк в Ленинградской области. Партия фуражного зерна объемом 33,4 тысячи тонн была отправлена в Израиль.

Вся отгружаемая продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль, а также лабораторные исследования в специализированном центре оценки качества агропродукции. Об этом сообщает «Невский проспект».

После успешного прохождения проверок и оформления полного комплекта ветеринарных сопроводительных документов 17 января груз был отгружен зарубежному заказчику.