Ученые нашли объяснение быстрому появлению сверхмассивных черных дыр

Международная команда астрофизиков представила новую теорию формирования сверхмассивных черных дыр в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Ученые считают, что решающую роль в этом процессе сыграли эпизоды экстремального поглощения материи.

Новое исследование раскрывает одну из космических загадок, обнаруженных телескопом «Джеймс Уэбб». Речь идет о сверхмассивных черных дырах, которые существовали в очень молодой Вселенной. Ученые считают, что феномен можно объяснить периодами «сверхэддингтоновской аккреции». Так называют эпизоды экстремального поглощения материи.

Исследовательская группа под руководством Даксала Мехты из Университета Мейнут провела серию сложных компьютерных симуляций. Результаты показали, что турбулентная среда и высокая концентрация плотного газа в первых галактиках создавали уникальные условия. Они позволяли ранним черным дырам входить в краткие фазы аномально быстрого роста.

Этот механизм давал им возможность преодолевать предел Эддингтона — теоретический барьер для обычной скорости аккреции. В результате они стремительно увеличивали массу до десятков тысяч солнечных масс, сообщает Space.сom.

По мнению ученых, данные периоды «космического обжорства» стали недостающим звеном в эволюционной цепочке. Они объясняют переход от черных дыр звездной массы, которые образуются при гибели гигантских звезд, к чудовищным сверхмассивным объектам.

Ранее считалось, что процессы слияния и аккреции для достижения подобных масштабов требуют не меньше миллиарда лет. Однако новое моделирование доказывает, что даже небольшие «зародыши» черных дыр могли набирать экстремальную массу в условиях раннего космоса.