Пассажиры 12 рейсов не прилетят в Пулково из-за снегопадов в Москве

Из-за снегопада аэропорт Шереметьево временно прекратил прием воздушных судов. Это привело к массовым отменам рейсов, следующих в Санкт-Петербург.

Аэропорт Шереметьево закрыт для приема самолетов до 12:00 по московскому времени из-за сложных погодных условий.

По информации онлайн-табло аэропорта Пулково, к утру было отменено 12 рейсов, следующих из Москвы. Также отменены два борта из Петербурга: DP 202 авиакомпании «Победа» и SU 6128 от «Аэрофлота». Рейс SU 007 в Шереметьево с вылетом в 10:00 был задержан.

В пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково сообщили, что в случае стабилизации погодной ситуации авиакомпании могут объединить рейсы и отправить пассажиров на самолетах повышенной вместимости, чтобы нормализовать расписание.

Отметим, что после 12:00 возможны каскадные задержки рейсов. Дело в том, что задержка одного рейса неизбежно ведет к сдвигу в расписании для связанных с ним последующих перелетов.