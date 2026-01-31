Мужчина предстанет перед судом в Петербурге за убийство в 2005 году

В Санкт-Петербурге правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2005 году.

По данным следствия, обвиняемый напал на обменщика валюты вечером 27 мая 2005 года во дворе дома на Каменноостровском проспекте. Злоумышленник нанес потерпевшему не меньше девяти ударов колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов. Целью преступления стало хищение около трех тысяч долларов. Мужчина позднее скончался в больнице от полученных травм.

Раскрыть преступление спустя почти 20 лет удалось благодаря анализу всего массива доказательств. Следователи изучили показания свидетелей, заключения экспертиз и материалы оперативно-розыскных мероприятий. Системное сопоставление улик с данными из различных информационных баз позволило установить новые обстоятельства и доказать причастность фигуранта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Обвиняемый частично признал вину. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.