Следователи выяснили подробности убийства девятилетнего Павла Тифитулина

В Петербурге завершено расследование убийства девятилетнего Павла Тифитулина. Подозреваемый задержан, признал вину, а на его компьютере обнаружены материалы детской порнографии.

Хронология преступления

Девятилетний Павел Тифитулин пропал 30 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он вышел из дома около двух часов дня и не вернулся. По данным следствия, мальчик планировал погулять у горки, зайти в магазин и посетить гипермаркет на Таллинском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок сел в автомобиль неизвестного мужчины на парковке у этого магазина.

Свидетели сообщали, что видели Павла в тот день в кафе, где он просил еду, а также на парковке, где он, возможно, мыл фары машин за деньги. К масштабным поискам подключились полиция, МЧС и около 250 волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Питер».

Поиски пропавшего мальчика продолжались несколько дней. Однако его тело со связанными ногами было обнаружено 3 февраля в замерзшем Нижнем Шингерском водопаде в Ломоносовском районе Ленинградской области. Рядом нашли его одежду и портфель, сообщает «ФедералПресс».

Задержание и личность подозреваемого

Подозреваемого задержали 2 февраля в Псковской области при попытке скрыться. По данным следствия, им оказался 38-летний уроженец Новодружеска, несколько лет назад переехавший в Петербург и работавший в строительной сфере.

На допросе мужчина признал свою вину. Он заявил, что якобы собирался добровольно явиться в полицию. При обыске у задержанного изъяли ноутбук, на котором была обнаружена коллекция детской порнографии. Также правоохранители выяснили, что у злоумышленника имеются непогашенные судимости за угон автомобиля, кражу и нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Следствие установило, что мальчик и мужчина были ранее знакомы. После задержания подозреваемого доставили на место преступления для проведения следственных действий. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, наказание которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обстоятельства жизни семьи мальчика

Расследование выявило подробности о семье погибшего ребенка. С декабря 2025 года она была признана находящейся в социально опасном положении. Мать мальчика ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На момент происшествия она не работала, находясь в отпуске по уходу за ребенком.

Отец работал резчиком металла без официального оформления. Мужчина был судим за кражу и привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах.