Наличие друзей может продлить жизнь человеку

Врач из США поделилась в социальных сетях советом своей 103-летней пациентки о том, как прожить долгую жизнь. По мнению долгожительницы, ключевым фактором является наличие близких друзей.

История из медицинской практики

Врач-реаниматолог доктор Тулси Патель в социальных сетях сообщила о разговоре с 103-летней пациенткой. Во время общения врач поинтересовалась у женщины, в чем заключается секрет столь долгой жизни.

Ответ пациентки оказался не связан с какими-либо диетами, физическими упражнениями или строгим режимом. Женщина заявила, что главным условием ее долголетия является наличие друзей. Этот диалог лег в основу короткого видео, которое доктор Тулси озаглавила «Основы долголетия».

В своем обращении к подписчикам она отметила, что часто задает подобный вопрос пациентам преклонного возраста, чтобы лучше понять факторы, способствующие сохранению здоровья и активности на протяжении многих лет.

Научное обоснование важности социальных связей

Утверждение пожилой пациентки находит подтверждение в официальных позициях ведущих медицинских организаций. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) прямо указывает на то, что качественные и близкие социальные отношения способствуют увеличению продолжительности жизни и повышению ее удовлетворенности.

По данным NHS, прочные позитивные связи дают человеку чувство принадлежности и жизненную цель. В то же время продолжительное чувство одиночества и социальной изоляции эксперты связывают с повышенными рисками для психического и физического здоровья. Эти риски включают более высокие показатели смертности, развитие хронических заболеваний и общее снижение качества жизни. Аналогичную точку зрения разделяет и американская Клиника Майо (Mayo Clinic).

Ее специалисты отмечают, что взрослые люди, имеющие крепкие социальные связи, реже сталкиваются с такими проблемами, как депрессия, повышенное артериальное давление и нездоровая масса тела. Результаты некоторых исследований демонстрируют, что пожилые люди с кругом близких друзей и надежной социальной поддержкой с большей вероятностью проживут дольше по сравнению со своими сверстниками, которые ведут более замкнутый образ жизни.

Рекомендации по преодолению одиночества

Признавая одиночество распространенной проблемой, которая может коснуться любого человека, Национальная служба здравоохранения Великобритании предлагает ряд практических советов для улучшения социального самочувствия.

Среди ключевых рекомендаций — поддержание регулярных контактов с людьми, поиск и присоединение к группам по интересам, а также активное участие в деятельности, которая приносит удовольствие. Также специалисты советуют не скрывать свои чувства, а делиться ими с близкими или специалистами.