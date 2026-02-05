За год Петербург закупил больше 700 единиц транспорта

В 2025 году парк общественного транспорта Санкт-Петербурга пополнился более чем 700 единицами новой техники. Обновление коснулось метрополитена, электротранспорта и автобусов, а также сопровождалось развитием инфраструктуры.

За прошедший год в рамках программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» произошло обновление городского пассажирского транспорта. Всего на маршруты вышло более 700 единиц новой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

ГУП «Петербургский метрополитен» принял 120 вагонов модели «Балтиец», сформированных в 15 составов для первой и шестой линий. СПб ГУП «Горэлектротранс» получило 61 новый трамвайный вагон, в числе которых 22 ретро-вагона «Достоевский». Также в этот список вошли 92 троллейбуса, 36 из которых обладают увеличенным автономным ходом.

По итогам заключенных контрактов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» обновил парк на 293 автобуса большого класса, 90 автобусов особо большого класса и 66 электробусов. Эти поставки были завершены в январе 2026 года.

Также развивалась и транспортная инфраструктура города. После капитального ремонта вновь заработала станция метро «Удельная». На шестой линии открылись две новые станции — «Юго-Западная» и «Путиловская». На 12 станциях метро было отремонтировано 17 эскалаторов.

В автобусном парке № 7 появилась новая зона для обслуживания газомоторной техники. Кроме того, «Горэлектротранс» завершил реконструкцию депо в трамвайном парке № 7 и ведет работы в троллейбусном парке № 1.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков заявил, что буклет программы «10 приоритетов развития Петербурга» стал настольной книгой для руководства в Смольном. Он подчеркнул, что издание содержит конкретные указания к действию для всех городских властей.