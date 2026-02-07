Россиянам рассказали о пособиях и льготах для малоимущих семей в 2026 году

В 2026 году малоимущие семьи могут претендовать на широкий спектр мер государственной поддержки. Ключевыми изменениями стали новые правила назначения единого пособия и сохранение обширного перечня региональных льгот.

Порядок оформления статуса

Малоимущими признаются семьи, чей средний доход на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Расчет включает доходы всех совместно проживающих и ведущих общее хозяйство членов семьи: супругов, детей, родителей и опекунов, а в ряде случаев и других родственников. Основным регулирующим документом служит Федеральный закон «О государственной социальной помощи».

Для получения статуса необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Среднедушевой доход рассчитывается за три месяца, предшествующие обращению. Так, совокупный доход семьи за этот период делится на три и затем на количество ее членов.

Прожиточный минимум в 2026 году различается по регионам. Федеральный показатель составляет 18,9 тысячи рублей. В Москве он равен 25,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — около 20,6 тысячи рублей, а в Белгородской области — 15,9 тысячи рублей.

Например, семья из четырех человек в Санкт-Петербурге с общим доходом 190 тысяч рублей за три месяца имеет среднедушевой доход 15,8 тысячи рублей. Эта сумма ниже регионального минимума и дает право на статус малоимущей.

В расчет принимаются все виды доходов: зарплата, пенсии, стипендии, алименты, доходы от предпринимательства, аренды и проценты по вкладам. При этом некоторые выплаты, такие как единовременная материальная помощь при рождении ребенка, не учитываются.

Для оформления потребуется подать в МФЦ или соцзащиту пакет документов: паспорта, свидетельства о рождении детей, справки о доходах и составе семьи. Рассмотрение заявления обычно занимает до 10 рабочих дней.

Основные выплаты для семей в 2026 году

Ключевой мерой федеральной поддержки остается единое пособие для семей с низким доходом. С 1 января 2026 года действуют новые правила его назначения. Для получения выплаты каждый трудоспособный взрослый в семье должен иметь доход не меньше восьми МРОТ за последний год, что составляет минимум 216,7 тысячи рублей в год или около 18,1 тысячи рублей в месяц.

При назначении пособия применяется «правило нулевого дохода». Это означает, что у взрослых должен быть официальный заработок либо уважительная причина его отсутствия. Также учитывается имущественная обеспеченность семьи.

Размер выплаты дифференцирован. Базовый составляет 50% от детского прожиточного минимума, что в среднем по России равно 9,2 тысячи рублей. Повышенная выплата достигает 75% или около 13,8 тысячи рублей. Максимальный размер в 100% (примерно 18,4 тысячи рублей) назначается, если даже выплата в 75% не выводит среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума.

Для многодетных семей введено упрощение: выплата на новорожденного продлевается автоматически, если семья уже получает пособие на старших детей.