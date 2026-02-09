Инопланетяне услышат с Земли слово «Нищенка»

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, также известной как «Жужжалка», зафиксировали новое голосовое сообщение.

Новый сигнал

Сигнал с кодовым словом «Нищенка» прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня» девятого февраля.

По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», передачу зафиксировали в понедельник в 12:47 по московскому времени. Ранее в эфире звучали сигналы «Судьбина», «Вьюнопень» и «Анжу».

Характер вещания и история наблюдений

Радиостанция УВБ-76 начала вещание в 1970-х годах стала всемирно известным объектом изучения для радиолюбителей и исследователей. Ее основным сигналом служит монотонное жужжание, повторяющееся примерно 25 раз в минуту. Этот звук периодически прерывается для передачи коротких голосовых сообщений.

Мужской голос зачитывает в эфир наборы цифр или отдельные слова, лишенные очевидного смысла для непосвященных. В разное время в эфире звучали такие слова, как «бромал», «анжу», «земельный», «кличошлем», «диверсия», «замерзание», «Судьбина», «Вьюнопень», «азотобаск» и «ошолинь».

Стандартный режим работы предполагает одно-два сообщения в сутки. Однако в периоды роста международной напряженности, военных учений или значимых политических событий количество выходов в эфир может увеличиваться до пяти-восьми раз в день.

Например, всплески активности нередко фиксировались на фоне важных дипломатических переговоров или заявлений высокопоставленных лиц.

Опровержение популярных теорий

Несмотря на свой загадочный характер, сигнал УВБ-76 в прошлом использовался и для научных исследований. В 1990-е годы сотрудники геофизической обсерватории «Борок» Института физики Земли РАН применяли его для изучения ионосферы.

Ученые регистрировали сигнал на частоте 4625 килогерц, отраженный от ионосферного слоя, и сравнивали его с эталонной частотой стабильного генератора. Выбор именно этой частоты объяснялся ее стабильностью в средних широтах и хорошими отражательными свойствами.

Исследования продолжались свыше десяти лет. Они были прекращены в начале 2000-х годов из-за выхода из строя советского приемного оборудования, запчасти для которого стало невозможно найти.

Ученые подчеркивали, что содержание передач их не интересовало — для исследований важна была лишь непрерывность и стабильность самого сигнала. Что касается назначения станции, в публичном пространстве существует множество теорий. Одна из самых популярных связывает УВБ-76 с системой гарантированного ответного ядерного удара, известной как «Периметр» или «мертвая рука».

Согласно этой гипотезе, непрерывный сигнал служит индикатором штатной ситуации, а его прекращение может быть командой для активации протоколов возмездия.

Однако данная версия неоднократно опровергалась экспертами. Генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявлял, что радиостанции не используются в подобных системах. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также указывал на отсутствие связи УВБ-76 с системами ядерного щита.