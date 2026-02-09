Прокуратура проведет проверку из-за задымления в электропоезде из Петербурга

Транспортная прокуратура начала проверку после задымления в электропоезде, следовавшем из Петербурга в Москву. Пассажиров разместили в других вагонах. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку после сообщений о возможном задымлении в электропоезде. По предварительным данным, инцидент произошел девятого февраля во время следования состава по маршруту Санкт-Петербург – Москва.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что причиной задымления стала неисправность зарядного устройства одного из пассажиров. Специалисты смогли оперативно устранить задымление. Пассажиров из вагона пересадили в другие части состава.

По предварительной информации, происшествие не повлекло пострадавших и материального ущерба. Электропоезд прибыл на конечную станцию по расписанию.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. Специалисты проверят соблюдение прав пассажиров, а также исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.