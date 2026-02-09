Индия расширяет поддержку для глубокотехнологичных стартапов

Индия пересмотрела критерии отнесения компаний к категории высокотехнологичных, расширив потенциальный срок их поддержки до 20 лет. Новые правила меры призваны стимулировать инновационное развитие ключевых отраслей.

Обновленные критерии

Министерство торговли и промышленности Индии ввело новые критерии для классификации глубокотехнологичных стартапов. Теперь компания может сохранять этот статус до 20 лет, если соответствует обновленным требованиям.

Критерии ориентированы на предприятия, работающие в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, квантовых вычислений и создания новых материалов. Важным финансовым порогом является годовой оборот, который не должен превышать трех миллиардов рупий (около 33,1 миллиона долларов).

В уведомлении министерства особо отмечено, что цифровые платформы и потребительские приложения, которые традиционно составляют основу индийской стартап-сцены и привлекают большую часть венчурного капитала, под новые критерии не подпадают.

Таким образом, государственная поддержка будет целенаправленно сфокусирована на компаниях, занимающихся фундаментальными технологическими разработками.

Процедура отбора и проверки

Для получения государственного финансирования и льгот компаниям теперь предстоит пройти строгую процедуру проверки. Стартапы будут предоставить пакет документов, включающий учредительные документы и детальное описание инновационной деятельности.

От компаний потребуется продемонстрировать существенные инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), наличие создаваемой интеллектуальной собственности, а также четкие планы по масштабированию и коммерциализации своих продуктов.

Оценкой заявок займется межведомственная сертификационная комиссия, в состав которой войдут представители нескольких федеральных ведомств, включая Министерство науки и технологий и Министерство содействия промышленности и внутренней торговли.

После положительного решения и признания стартапа соответствующим критериям, он получит доступ к льготному налоговому режиму, целевым государственным фондам финансирования, а также к специализированной поддержке в вопросах защиты интеллектуальной собственности.

Обновление правил

Изменение политики Индии происходит в общемировом тренде, когда государства стремятся создать благоприятные условия для развития прорывных технологий.

Аналогичные целевые программы поддержки высокотехнологичных предприятий, включающие гранты и инкубационные проекты, существуют в Сингапуре. Европейский инновационный совет финансирует высокорисковые компании в странах ЕС, а в США такие структуры, как Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA), десятилетиями выступают драйверами передовых исследований.