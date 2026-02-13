Экологичность – стратегический ориентир сети АЗС «Гапромнефть»

«Газпром нефть» объединила проекты и инициативы в сфере экологии в единую долгосрочную программу. Документ фиксирует единые принципы и устанавливает цели компании в области охраны окружающей среды по всей производственной цепочке – от геологоразведки до реализации нефтепродуктов.

В программу вошли четыре направления – «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда». В направлении «Земля» планируется к 2030 году достичь стопроцентной утилизации и обезвреживания промышленных отходов, нарастить объем переработки упаковочных материалов до 15 тысяч тонн, обеспечить абсолютную надежность инфраструктуры на территориях с вечной мерзлотой.

Долгосрочные цели по направлению «Воздух» предполагают снижение нагрузки на атмосферу: запланировано сокращение удельных выбросов на 40% от уровня 2022 года и поддержание показателя полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) выше отраслевых нормативов – на уровне более 96%. Также приоритетами в направлении «Воздух» являются проекты развития систем автоматизированного мониторинга качества воздуха на перерабатывающих активах компании.

Для сохранения водных ресурсов компания применяет принцип нулевого сброса загрязненных вод, усиливает контроль за качеством работы очистных сооружений и внедряет инновационные технологии водоочистки. Направление «Живая среда» предполагает реализацию обязательств компании по сохранению и восстановлению природных экосистем, а также применение наилучших доступных технологий. На решение этих задач компания планирует направить более 500 млн рублей до 2035 года.

Как сообщили в компании сеть АЗС «Газпромнефть», в рамках целей компании стремится к минимизации негативного воздействия на природу, внедряя на своих объектах технологии и решения, способствующие снижению выбросов, рациональному использованию ресурсов и эффективной утилизации отходов. На АЗС используются современные системы очистки сточных вод и улавливания паров топлива, применяются энергоэффективные технологии освещения и отопления.

Сеть АЗС «Газпромнефть» поддерживает экологическую культуру и ответственность клиентов через образовательные проекты, развивает инфраструктуру для раздельного сбора отходов и продвигает модели экологически ответственного поведения. Предприятие следует принципам экономики замкнутого цикла и предлагает клиентам сервис по безопасному сбору и отправке на переработку автомобильных шин, батареек, электрических ламп и пластиковой упаковки. Более 700 тысяч автолюбителей уже приняли участие в этих инициативах. В рамках проекта «Зеленый – новый черный» за шесть лет клиенты сдали на переработку свыше 6,5 тысяч тонн изношенных шин, а с переходом на электронные чеки число выданных бумажных чеков сократилось на 36 миллионов в год. Для снижения отходов в виде бумажных стаканчиков на станциях сети предоставляется скидка клиентам со своей термокружкой.

Летом 2025 года был запущен пилотный проект по сбору кофейного жмыха на АЗС в Москве и Санкт-Петербурге для производства экологичных топливных пеллет. За 6 месяцев на переработку было передано более 8 тонн кофейного жмыха.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Как одна из крупнейших российских компаний, мы осознаем свою высокую ответственность за сохранение окружающей среды и стремимся, чтобы наши подходы в сфере экологии становились отраслевыми стандартами. Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны Российской Федерации».