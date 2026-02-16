Суд Петербурга вынес приговор пятерым организаторам нелегальной миграции

В Санкт-Петербурге суд приговорил пятерых участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 3,5 до четырех лет.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор пятерым участникам организованной группы, занимавшейся нелегальной миграцией. Преступная схема действовала в офисах на Лиговском проспекте с июня 2021 по октябрь 2023 года.

Фигуранты работали от имени ООО «Азия Экспресс» и организовывали незаконное пребывание в России выходцев из Киргизии и Таджикистана. Они находили иностранцев, желавших остаться в стране после истечения разрешенного срока, и за вознаграждение изготавливали поддельные документы. Злоумышленники вносили ложные сведения в уведомления о прибытии, указывая вымышленных принимающих лиц и адреса. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также использовались фальшивые отрывные части бланков и поддельные трудовые патенты. Все подсудимые признали вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 4 лет в колонии общего режима и дополнительные штрафы на суммы от 250 до 300 тысяч рублей.