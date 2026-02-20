Как на Руси встречали Масленицу

В прежние времена Масленицу на Руси любили и ждали, называя ее «честная», «широкая», «разгульная». Праздник сохранил сплав языческих обрядов проводов зимы и православных традиций Сырной седмицы.

Как встречали Масленицу на Руси

К встрече праздника повсеместно устраивали качели, балаганы для скоморохов и столы со сладкими угощениями. С самого утра детвора выбегала на улицу строить снежные горы. Искусствовед Иван Божерянов в историческом очерке 1894 года описывал эти обычаи как всенародное веселье.

Масленичная неделя была строго регламентирована и каждый ее день имел свое название и предназначение. В Широкий четверг начиналось самое активное празднование. Люди катались с ледяных гор, участвовали в играх и кулачных боях, сообщает «Петербургский дневник».

В пятницу наступала очередь зятьев угощать своих тещ. По традиции накануне вечером зять лично приглашал тещу, а утром посылал парадных «позываток». Чем больше народу приходило звать тещу на блины, тем больше почестей он хотел ей оказать. В субботу главным действующим лицом становилась молодая невестка, приглашавшая в гости родных мужа.

Прощеное воскресенье и проводы Масленицы

Масленая неделя завершалась проводами зимы или «прощанием». День этот имел глубокий нравственный смысл. Французский наемник Жак Маржерет служивший в России при Борисе Годунове оставил описание этого обычая. Так, в Прощеное воскресенье люди ходили друг к другу в гости целовались и просили прощения за обиды словом или делом.

Снегирев отметил, что даже незнакомцы на улице приветствовали друг друга поцелуем и просили прощения. В некоторых регионах этот день называли «целовальником». В воскресенье провожали Масленицу. Соломенное чучело в женской одежде или деревянную куклу сжигали или хоронили.

Традиции масленичной недели

Современная Масленица сохранила многие древние черты, хотя и приобрела новые форматы. Православная традиция Сырной седмицы впитала в себя дохристианские мотивы, наиболее заметными из которых являются изготовление и сожжение чучела, а также поминовение усопших. Ключевыми идеями праздника остаются вера в лучшее, прощание с тяготами, милосердие, прощение и духовное преображение.

В масленичную неделю по-прежнему пекут блины, ходят в гости, участвуют в массовых гуляньях. Под запретом мясо, но разрешены молочные продукты, яйца и рыба.

В народе бытуют приметы: резать блины ножом считается плохой приметой, также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом в дни Широкой Масленицы.