Петербуржцам рассказали о маршрутах к мероприятиям ко Дню защитника Отечества

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о том, как добраться до городских мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Военнослужащие и курсанты смогут бесплатно посетить Музей железных дорог России, а в кинотеатре «Заневский» пройдут бесплатные показы отечественных фильмов.

В преддверии Дня защитника Отечества в Петербурге подготовлена праздничная программа, в рамках которой горожане и гости города смогут посетить ряд мероприятий. В пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» рассказали о том, как удобнее добраться до этих площадок на общественном транспорте.

Музей железных дорог России в Библиотечном переулке с 19 по 26 февраля предоставит бесплатный вход для военнослужащих и курсантов. Добраться до музея можно от станции метро «Балтийская» за три минуты пешком, а также на автобусах №№ 10, 43, 65, 67, 71, 100, 205, 263, 286 и троллейбусах № 3, № 8 до остановки «Балтийский вокзал».

В Мемориальном музее Александра Суворова на улице Кирочной работает выставка «Отцы и деды». Экспозиция в выставочном зале живописи и графики демонстрирует, как изменялась военная форма в годы Советской власти. Добраться до музея можно от станции метро «Чернышевская» на автобусах №№ 21, 76, 290 и троллейбусах №№ 12, 15, 33 до остановки «Суворовский проспект».

Кинотеатр «Заневский» на Новочеркасском проспекте с 19 по 26 февраля организует бесплатные показы отечественных фильмов, посвященных мужеству, воинскому долгу и повседневной службе защитников Родины. В программе картины «Семь невест ефрейтора Збруева», «Старшина» и другие. От станции метро «Новочеркасская» до кинотеатра можно дойти за две минуты пешком либо доехать на автобусах №№ 5, 191, 206 и троллейбусах № 7, № 33 до остановки «Станция метро Новочеркасская».