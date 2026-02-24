В начале марта петербуржцы смогут увидеть «кровавую Луну»

Жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать полное лунное затмение в ночь со второго на третьего марта. Луна приобретет красноватый оттенок из-за прохождения через тень Земли.

В ночь с второго на третьего марта петербуржцы увидят первое полное лунное затмение 2026 года. Луна станет багровой из-за прохождения через земную тень. Явление также смогут наблюдать в Северной Америке Азии и Океании. Следующее затмение произойдет только в ночь с 31 декабря 2028 на 1 января 2029 года.

Астрономы отметили, что красный оттенок Луны не имеет мистической природы. По их словам, когда Земля встает между Солнцем и спутником, тень планеты падает на лунную поверхность. Атмосфера преломляет солнечные лучи, рассеивая коротковолновый голубой свет. Длинноволновый красный свет проходит сквозь атмосферу и достигает Луны. Интенсивность окраски зависит от состояния воздуха. После мощных извержений частицы пепла усиливают багровый тон, сообщает Москва.ру.

По словам специалистов, наблюдать затмение за городом подальше от светового шума. В мегаполисах явление тоже можно будет увидеть при ясной погоде. Бинокль или телескоп помогут рассмотреть детали рельефа, которые постепенно скроются в тени.

Астрономы советуют заранее выбрать место с обзором на южную сторону неба и проверить прогноз погоды. При неблагоприятных условиях в регионе можно будет воспользоваться прямыми трансляциями из обсерваторий и научных центров.