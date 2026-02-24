Ученые выяснили, что полицейский ИИ будет обречен на предвзятость к человеку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило о создании центра искусственного интеллекта для полиции. На проект выделили 115 миллионов фунтов стерлингов. Однако использование ИИ в правоохранительной системе неизбежно столкнется с предвзятостью.

Главная проблема

Директор по управлению угрозами Алекс Мюррей в беседе с The Guardian признал эту проблему. Предвзятость возникает, когда ИИ обучается на исторических данных содержащих человеческие предрассудки. Это приводит к несправедливым результатам, например, к чрезмерному преследованию меньшинств или ошибочной идентификации по расовому половому или социально-экономическому признаку.

Мюррей заявил, что неизбежность предвзятости не означает невозможность борьбы с ней. По словам эксперта, ключевую роль сыграют специалисты по анализу и инженерии данных. Они займутся очисткой информации обучением моделей и тщательным тестированием. После минимизации рисков потребуется подготовка сотрудников. Полицейские должны уметь интерпретировать результаты ИИ и понимать, как избежать повторного внесения предвзятости.

Независимый надзор и национальный центр

Комиссар полиции и по борьбе с преступностью Кембриджшира Даррил Престон заявил о необходимости независимого надзора за мощными инструментами. По его словам, использование технологий недопустимо до тех пор, пока они не будут тщательно протестированы на исключение предвзятости.

Новый национальный центр искусственного интеллекта стоимостью 115 миллионов фунтов стерлингов призван уменьшить предвзятость, оценивать эффективность продуктов частных поставщиков и координировать работу полицейских подразделений. Ранее каждое управление принимало решения самостоятельно, что считалось медленным и расточительным процессом.

Гонка вооружений с преступниками

Мюррей заявил о гонке вооружений между полицией и преступниками, которые используют ИИ. Любой злоумышленник может применять эту технологию. В недавнем случае педофил пытался оправдаться утверждая, что изображения с его участием подделаны. Полиции удалось опровергнуть это и добиться осуждения.

Технологии также помогают бороться с политическими агитаторами, распространяющими в социальных сетях фейковые изображения для провокации насилия. Со временем ИИ сможет ускорять розыск преступников, поиск автомобилей, связанных с подозреваемыми, экономить сотни часов на просмотре записей с камер видеонаблюдения и обработке цифровых устройств.

Практические результаты

При расследовании нападений на банкоматы в Лутоне полиция загрузила данные с телефонов четырех подозреваемых. Информация оказалась на румынском языке. Искусственный интеллект проанализировал перевел материалы и выделил улики, относящиеся к преступлениям. Детективы получили готовый пакет доказательств.

В результате признание вины было получено в течение нескольких недель. Начальник полиции Бедфордшира Тревор Роденхерст отметил, что без ИИ получить доказательства с устройств с огромным объемом данных было бы невозможно. Он также добавил, что отношение сотрудников к технологиям меняется: теперь они не относятся к ним с подозрением, а спрашивают, когда смогут получить доступ. По его словам, эта возможность кардинально меняет ситуацию в правоохранительной деятельности.