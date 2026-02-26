Инопланетная комета 3I/ATLAS спасла Землю от смертельной угрозы

В начале 2026 года астрономы обнаружили комету C/2026 A1 диаметром около 2,5 тысячи километров, которая должна была пройти на опасно близком расстоянии от Земли. Однако траекторию гигантского объекта изменил межзвездный гость 3I/ATLAS.

Обнаружение смертельной угрозы

Ученые зафиксировали комету 13 января 2026 года на периферии Солнечной системы. Объект получил неофициальное название «Большая комета-2026».

Межзвездный гость обладал рядом характеристик, встревоживших специалистов. Как сообщил aif.ru кандидат технических наук, физик Владимир Коваленко, комета прибыла из облака Оорта, а ее ядро достигало колоссальных размеров, сопоставимых с Луной. Помимо обычных компонентов, внутри объекта было обнаружено твердое тело из неизвестного материала. Расчеты ученых показали, что объект пролетит менее чем в 200 тысячах километров от Земли, это вдвое ближе Луны.

Специалисты лаборатории «Биофизика-33» смоделировали последствия такого сближения. Гравитационное воздействие, падение обломков и резкое изменение климата привели бы к полному разрушению биосферы и гибели от 80 до 100% всех живых организмов. Времени на подготовку у человечества не оставалось.

Вмешательство 3I/ATLAS

Коваленко предположил, что от космической катастрофы Землю спас объект 3I/ATLAS. Его необычное поведение ранее вызывало споры о возможном искусственном происхождении. По неподтвержденным данным, покидая систему, 3I/ATLAS оставил у Юпитера зонд, который начал изучать Большое красное пятно с помощью мощного гамма-излучения.

Ученые высказывали опасения, что воздействие на скопления твердой дейтериево-тритиевой смеси в недрах пятна способно запустить цепную термоядерную реакцию, превратив Юпитер во вторую звезду. В научных кругах обсуждалась версия, что такая трансформация планировалась неизвестной цивилизацией для разогрева Марса и создания условий для колонизации. Однако после обнаружения Большой кометы зонд прервал сканирование, покинул орбиту газового гиганта и на полной скорости устремился навстречу ледяному гиганту. В результате их взаимодействия траектория C/2026 A1 резко изменилась на безопасную. Теперь наблюдение кометы будет носить исключительно символический характер.

Новые аномалии 3I/ATLAS

Параллельно с этими событиями японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало новые данные наблюдений за 3I/ATLAS.

С 26 по 28 ноября 2025 года рентгеновский телескоп Xtend на борту обсерватории XRISM зафиксировал необычное рентгеновское излучение у межзвездного объекта. Источник скрыт в газовом облаке, окружающем комету, а само излучение протянулось почти на 400 тысяч километров.