В марте алименты начнут считать по-новому

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в порядке назначения социальных выплат и пособий.

Новый порядок учета алиментов

Если алименты не подтверждены судебным решением или нотариальным соглашением, при оценке доходов семьи их будут рассчитывать исходя из среднемесячной зарплаты по региону.

Ранее алименты учитывались в доле от минимального размера оплаты труда. Сам порядок взыскания и исчисления алиментов остается без изменений. Нововведения касаются только методики оценки доходов для получения государственной поддержки. В 2026 году для назначения единой выплаты каждый член семьи старше 18 лет должен иметь доход не менее восьми МРОТ за 12 месяцев, это требование не распространяется на инвалидов и пенсионеров.

Повышение выплат пенсионерам и инвалидам

Отметим, что 80-летним пенсионерам и гражданам с первой группой инвалидности удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. С января все страховые пенсии подняли на 7,6%.

Сначала января страховые пенсии всех пенсионеров были проиндексированы на 7,6 процента. Стоимость пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9,5 тысячи рублей. Средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров выросла примерно на 1,9 тысячи рублей и достигла около 27,7 тысячи рублей в месяц. Размер пенсии по потере кормильца составил 8,1 тысячи рублей, по инвалидности — 4,3 тысячи рублей.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента. Эти выплаты получают люди, у которых не хватает страхового стажа для обычной пенсии, а также дети с инвалидностью и инвалиды с детства. Если после индексации размер пенсии окажется ниже прожиточного минимума в регионе, государство компенсирует разницу с помощью федеральной или региональной доплаты.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году установлен в размере 16,2 тысячи рублей. Доплата назначается автоматически и выплачивается одновременно с пенсией, чтобы пенсионер получал не меньше установленного минимума.

Дополнительные изменения в пенсионной системе

Помимо индексации страховых и социальных пенсий, в 2026 году произошли изменения в правилах расчета пенсий и назначения доплат. Пенсионные баллы и фиксированная часть страховой пенсии выросли в соответствии с уровнем инфляции. Региональные доплаты к пенсии теперь назначаются автоматически через Социальный фонд России, что упрощает процедуру для получателей.

Ранее пенсионерам приходилось самостоятельно обращаться за оформлением доплат, теперь информация о праве на выплату поступает в фонд в беззаявительном порядке.