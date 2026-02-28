Суббота, 28 февраля 2026
Новости

Пугачева продлила права на товарные знаки в России до 2036 года

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Алла Пугачева"

Певица Алла Пугачева продлила действие исключительных прав на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» на территории России до апреля 2036 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Согласно информации ведомства, срок действия регистрации этих знаков истекал в апреле 2026 года. Однако артистка подала заявление о продлении, и Роспатент удовлетворил его, закрепив за ней права еще на десять лет.

Как отмечает издание «Взгляд», ранее сообщалось, что в октябре 2025 года Пугачева утратила права на действовавший в России товарный знак «Рецитал», срок действия которого истек.

Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года вместе с детьми и переехала в Израиль. После отъезда артистка столкнулась с резкой критикой в социальных сетях. В ответ на это певица заявила, что ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла», для нее является счастьем. Она также охарактеризовала своих критиков фразой: «были холопами — стали рабами».

Певица ненадолго возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года, где записала три песни для личного пользования, после чего вновь покинула страну.

Читайте также

Новости

Директор Долиной оценил шансы певицы получить квартиру в подарок от друзей

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил о шансах певицы получить квартиру в подарок от друзей после того, как она лишилась жилья в Хамовниках.Оценка шансов на подарокВ беседе с «Газетой.ru» Пудовкин ответил на вопрос о перспективах получения жилья от друзей фразой «дай бог». Представитель артистки подчеркнул, что не знает, когда Долина сможет решить квартирный вопрос.Директор не исключил возможности такого подарка, но подчеркнул неопределенность ситуации.Ранее меценат Юрий Растегин заявил, что друзья певицы обратили внимание на ее положение и не оставят без жилья. Предприниматель уверен, что скоро у Долиной будет своя квартира, однако отказался вдаваться в детали, сославшись на отсутствие разрешения от артистки.Помощь скандальной певицыЭто не первый случай поддержки со стороны состоятельных знакомых. Ранее Растегин подарил Долиной помещение в центре Москвы около...
Читать далее
Наука

Ученые нашли «попутчиков» инопланетного гостя 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS готовится покинуть Солнечную систему. В феврале 2026 года астрономы Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб обнаружили два метеора с явно межзвездным происхождением.Новые попутчики и прогнозыАстрономы сообщили о новом открытии межзвездных объектов благодаря телескопам ATLAS и Vera Rubin. В феврале 2026 года ученые из Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб выявили в данных NASA CNEOS два межзвездных метеора диаметрами 1,8 и 1,2 метра со скоростями, превышающими галактическую — около 58 километров в секунду.Российский специалист Михаил Винник указал на вероятных кандидатов в ближайшие годы, а Натан Эйсмонт подтвердил тенденцию к росту таких обнаружений. Среди других ярких комет — 24P/Шомасса, пролетевшая 4 января 2026 года ближе 3I/ATLAS, и C/2024 E1 Верчос, наблюдавшаяся 17 февраля.История межзвездных посетителейПервым зарегистрированным межзвездным объектом...
Читать далее

Интересное

