Пугачева продлила права на товарные знаки в России до 2036 года

Певица Алла Пугачева продлила действие исключительных прав на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» на территории России до апреля 2036 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Согласно информации ведомства, срок действия регистрации этих знаков истекал в апреле 2026 года. Однако артистка подала заявление о продлении, и Роспатент удовлетворил его, закрепив за ней права еще на десять лет.

Как отмечает издание «Взгляд», ранее сообщалось, что в октябре 2025 года Пугачева утратила права на действовавший в России товарный знак «Рецитал», срок действия которого истек.

Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года вместе с детьми и переехала в Израиль. После отъезда артистка столкнулась с резкой критикой в социальных сетях. В ответ на это певица заявила, что ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла», для нее является счастьем. Она также охарактеризовала своих критиков фразой: «были холопами — стали рабами».

Певица ненадолго возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года, где записала три песни для личного пользования, после чего вновь покинула страну.