Туристы из России не отказываются от отдыха в ОАЭ и Катаре

Российские туристы не отказываются от запланированных поездок в страны Персидского залива, несмотря на обострение конфликта между США, Ираном и Израилем. Представители туроператоров отмечают, что спрос на направление сохраняется, а путешественники ожидают разрешения ситуации.

Путешественники не спешат отменять отдых в странах Персидского залива, несмотря на эскалацию конфликта с участием США, Ирана и Израиля.

Генеральный директор туроператора «Звезды путешествий» Олег Афрамеев в беседе с «Петербургским дневником» сообщил, что активный зимний сезон прошел без последствий. Туристы, которые планируют отдых на весенние каникулы, пока не отменяют бронирования и ждут новостей.

По словам Афрамеева, россияне не поддаются панике, но интерес к данному региону сейчас снизился. Компания предлагает клиентам рассмотреть другие направления для путешествий.

Директор компании «Леон Сервис» Лариса Холмова подтвердила, что МИД России рекомендовал воздержаться только от поездок в Иран и Израиль. Путешественники, которые запланировали поездки в ОАЭ, Оман, Катар и Саудовскую Аравию, ждут развития событий. Она также подчеркнула, что Дубай остается важным транспортным хабом, через который туристы добираются до многих курортов.

Афрамеев добавил, что страны региона, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, активно развивают туризм и не заинтересованы в затягивании конфликта. Это подтверждают и официальные заявления их руководств.