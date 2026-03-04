Среда, 4 марта 2026
Наука

Ракета NASA может отправиться на Луну в апреле

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Инженеры NASA устранили неполадки в системе подачи гелия на ракете SLS миссии Artemis 2 и продолжают подготовку к возможному запуску в апреле. Специалисты отремонтировали быстроразъемное соединение в верхней ступени и теперь ракета готовится к повторной вывозке из сборочного цеха.

Проблема и ее решение

Напомним, что 25 февраля ракету-носитель с кораблем Orion пришлось откатить со стартовой площадки 39B Космического центра Кеннеди обратно в сборочный цех. Причиной стало нарушение потока гелия, который создает давление в топливных баках верхней ступени.

Ракета NASA может отправиться на Луну в апреле
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Поврежденный участок оказался недоступен для ремонта на стартовой площадке. Инженеры демонтировали быстроразъемное соединение, собрали систему заново и начали проверку, пропуская гелий с пониженной скоростью. На данный момент специалисты оценивают причины смещения уплотнения, чтобы предотвратить повторение проблемы в будущем.

Новые сроки запуска

Проблема сорвала потенциальный мартовский запуск, но апрельские стартовые окна остаются в силе. Запуск возможен 1 апреля, с 3 по 6 апреля и 30 апреля. Миссия Artemis 2 станет первым пилотируемым полетом к Луне со времен Аполлона-17 в 1972 году. Также четыре астронавта отправятся в примерно 10-дневный полет вокруг Луны для проверки систем перед будущей высадкой.

Работы в сборочном цехе используют и для других задач: техники заменяют полетные батареи на основной ступени, верхней ступени и твердотопливных ускорителях, а также заряжают батареи аварийного прерывания полета Orion.

Реструктуризация программы Artemis

Ранее NASA объявило о масштабной реструктуризации программы. Artemis 3 больше не будет первой миссией по высадке астронавтов на Луну. Теперь эта задача возложена на Artemis 4, запуск которой запланирован на 2028 год.

Artemis 3 останется на околоземной орбите и включит сближение корабля Orion с частными лунными посадочными модулями. Несмотря на изменения в долгосрочных планах, подготовка Artemis 2 идет по графику. Успешное завершение этой миссии станет ключевым этапом перед возвращением человека на поверхность Луны.

Генеральная репетиция и проверки

Ракета NASA может отправиться на Луну в апреле
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Перед обнаружением неполадок Artemis 2 успешно прошла двухдневную генеральную репетицию. Специалисты заправили свыше 700 тысяч галлонов криогенных компонентов и выполнили имитацию запуска. Тогда системы SLS отработали штатно.

В настоящее время инженеры анализируют данные предыдущей миссии Artemis 1, перед стартом которой в 2022 году уже возникали проблемы с гелиевым давлением. Новые даты запуска согласованы с учетом астрономических окон и готовности техники. После завершения всех проверок ракету снова вывезут на стартовую площадку в конце марта.

