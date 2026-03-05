Петербург поставляет товары в 153 страны мира

Санкт-Петербург поставляет продукцию в 153 государства. Общее число стран, с которыми Северная столица поддерживает торговые отношения, достигает 197.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил об итогах заседания Экспортного совета при губернаторе. В мероприятии приняла участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Основное внимание уделили реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и планам на будущее.

Петербург поддерживает внешнеторговые связи со 197 странами, а экспортные поставки идут в 153 государства. На долю дружественных стран приходится около 84% товарооборота. Основные торговые партнеры города — Китай, Индия, Турция, Египет и Беларусь. Продукция петербургских производителей сохраняет спрос на рынках Ближнего Востока и Африки, подчеркнул Поляков в своем Telegram-канале.

По словам вице-губернатора, в Петербурге внедрен Региональный экспортный стандарт и действует стратегия развития внешнеэкономической деятельности до 2030 года. В городе работают около 7 тысяч компаний, ориентированных на экспорт.

Поляков подчеркнул, что совместно с бизнесом и федеральными институтами продолжается расширение инструментов поддержки. Это необходимо для увеличения поставок за рубеж и укрепления позиций города на мировых рынках.