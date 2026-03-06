В Госдуме исключили массовый перевод пенсий в цифровые рубли

Массового перехода на получение пенсий в цифровых рублях в России не планируется, новая форма валюты рассматривается лишь как альтернативный способ выплат наряду с наличными и банковскими картами.

Альтернатива

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что массовый переход на получение пенсий в цифровых рублях в России не планируется.

По словам депутата, в настоящее время идет экспериментальный этап внедрения цифрового рубля, и говорить о его массовом использовании преждевременно. Парламентарий подчеркнул, что новая форма валюты является лишь дополнительной возможностью наряду с уже существующими. В качестве примера он напомнил, что пенсионеры по-прежнему могут получать выплаты наличными через почтальонов, и эта опция сохранена.

В беседе с РИА Новости Нилов акцентировал внимание на том, что никакого жесткого регулирования или обязательного перехода на цифровые рубли не предполагается. По его мнению, государство обязано с уважением относиться к позиции граждан пенсионного возраста, учитывать их цифровую грамотность, привычки и сложившиеся стереотипы.

Планы Центробанка по развитию цифрового рубля

В проекте Основных направлений развития финансового рынка заложено внедрение цифрового рубля. Новая валюта позволит юридическим лицам выплачивать средства гражданам. Планируется поэтапно подключать банки и торгово-сервисные предприятия, которые по закону обязаны обеспечить операции с цифровым рублем. Документ также предусматривает развитие функционала платформы.

В перспективе появится возможность принимать платежи в бюджеты бюджетной системы, осуществлять выплаты цифровых рублей со счетов компаний в пользу граждан, в том числе по реестрам. Также продолжится развитие смарт-контрактов.

Параллельно Центробанк намерен реализовать другие проекты цифровизации, включая внедрение универсального QR-кода, который упростит клиентский опыт и позволит использовать существующие платежные инструменты, такие как СБП и банковские сервисы, а также облегчит подключение новых, включая расчеты цифровыми рублями.

Этапы внедрения

Массовое внедрение цифрового рубля начнется с первого сентября 2026 года в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Однако первые этапы стартовали в октябре 2025 года. Дело в том, что федеральный бюджет сможет использовать цифровые рубли по ограниченному перечню расходов, который утвердят правительство и Центробанк.

С 1 января 2026 года использование цифровой валюты расширят на все доходные и расходные операции федерального бюджета, а с 1 июля 2027 года механизм распространят на региональные бюджеты. Крупнейшие банки и их клиенты из числа крупных торговых компаний должны обеспечить возможность использования цифрового рубля к 1 сентября 2026 года.