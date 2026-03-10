Вторник, 10 марта 2026
Приставы помогли восстановили исторический облик дома на Басковом переулке

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Судебные приставы Санкт-Петербурга добились приведения в первоначальное состояние нежилого помещения в доме на Басковом переулке. Компания самовольно провела перепланировку, включая демонтаж части несущей стены.

В отдел судебных приставов Центрального района поступили исполнительные листы от жильцов дома на Басковом переулке. Ранее Дзержинский районный суд обязал владельца помещения привести его в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.

Дело в том, что организация демонтировала часть капитальной стены, устроила витринное окно и дополнительный дверной проем, установила вентиляцию на фасаде, переоборудовала санузлы и снесла внутренние перегородки. Суд установил, что разрешения КГИОП на проведение работ не выдавались, проектная документация не согласовывалась, а согласие собственников многоквартирного дома на уменьшение общего имущества отсутствовало.

Организацию обязали в течение девяти месяцев восстановить толщину несущих стен, заложить проемы оригинальным материалом и восстановить демонтированный участок фасада. Также была назначена судебная неустойка в размере 15 тысяч рублей за каждый месяц просрочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Из-за затяжных судебных разбирательств должник приступил к исполнению решения спустя три года. Неустойка в пользу каждого из двух взыскателей составила 555 тысяч рублей. В октябре организация заявила о полном исполнении требований, однако проверка выявила, что толщина восстановленных стен оказалась меньше необходимой. Работы продолжились до февраля 2026 года, когда повторный визит представителей власти подтвердил соответствие выполненных работ решению суда.

С должника также взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей в пользу федерального бюджета. Жильцы получили судебную неустойку в полном объеме.

