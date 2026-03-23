Девятый сезон «Я в деле» стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге партия «Новые люди» запустила IX сезон программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле».

Как сообщили в пресс-службе, на открытии IX сезона участники сформировали команды, определились с идеями проектов и познакомились с наставниками. В ближайшие несколько месяцев они пройдут путь от бизнес-идеи до её воплощения. Авторы лучших проектов поборются за грант в общероссийском финале сезона.

«Программа “Я в деле” показывает, что всё больше молодых людей готовы не ждать возможностей, а сами хотят создавать их. Здесь формируется среда деятельных людей, которые запускают проекты и меняют жизнь вокруг себя. Малый и средний бизнес — основа экономики страны. За прошедшие сезоны участники создали сотни успешных стартапов. Уверен, в этом сезоне нас снова ждут интересные идеи и проекты», — говорит руководитель общественного штаба партии «Новые люди» в Петербурге Дмитрий Панов.

Обучение проходит по трём трекам: базовое предпринимательство, урбанистика и инновации. В отдельное направление выделен курс «Я в деле. Лидеры». Его участники узнают больше о том, как собрать сильную команду и эффективно управлять ей.

«С самого открытия сезона чувствуется энергия участников. Молодые люди хотят сделать первые шаги к собственному делу, а мы им в этом помогаем, создаём новые возможности», — отметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов.

Депутат заксобрания от партии «Новые люди» Ольга Герасина добавила, что такие проекты дают молодёжи реальные инструменты роста и помогают избежать типичных для новичков ошибок.

Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы запустили более 109 тысяч выпускников программы.