Транспортники Петербурга помогают желающим пройти службу по контракту

В Санкт-Петербурге волонтеры оказывают всестороннюю поддержку гражданам, решившим заключить контракт. Добровольцы не только помогают с документальным оформлением, но и обеспечивают полное сопровождение на этапе подготовки к отправке.

Добровольцы из СПб ГКУ «Организатор перевозок» взяли на себя комплексное сопровождение кандидатов для прохождения контрактной службы. Волонтеры транспортного предприятия оказывают содействие в вопросах трудоустройства, помогают проходить необходимые инстанции в военных комиссариатах и берут на себя организацию бытовых условий на время сбора и оформления документов.

Специалисты встречают прибывающих кандидатов, возмещают расходы, связанные с проездом, а также предоставляют временное жилье и горячее питание на время оформления документов. Кроме того, волонтеры сопровождают будущих военнослужащих при визитах в военкомат.

По данным портала «Контракт812.рф», помощь добровольцев распространяется и на сбор пакета документации для дальнейшего трудоустройства в ГУП «Петербургский метрополитен».

Представители транспортного учреждения на регулярной основе организуют сбор и отправку гуманитарных грузов, формируя посылки с продуктами питания, медицинскими препаратами и необходимым снаряжением для военнослужащих.