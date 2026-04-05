В Госдуме напомнили о минимальном уровне пенсий неработающих граждан в регионах

Неработающий пенсионер в любом регионе России не может получать доход ниже установленного в субъекте прожиточного минимума. Для этого предусмотрены федеральные или региональные доплаты в зависимости от соотношения регионального и федерального прожиточных минимумов.

Механизм доплат до прожиточного минимума

Неработающий пенсионер не может иметь доход в месяц меньше прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте. Об этом сообщил глава Комитета Государственной думы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС. По его словам, если региональный прожиточный минимум пенсионера выше федерального, то доплата к пенсии до этого уровня идет из бюджета субъекта РФ.

В качестве примера депутат привел Москву. Если же прожиточный минимум в регионе ниже федерального, то доплата к пенсии до федерального уровня обеспечивается деньгами из федерального бюджета. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в России в 2026 году установлен на уровне почти 16,3 тысячи рублей.

Нилов добавил, что в регионах он может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Самый высокий прожиточный минимум пенсионера на 2026 год установлен на Чукотке и превышает 42,5 тысячи рублей. Наименьшие значения, менее 14 тысяч рублей, зафиксированы в некоторых регионах. В Москве этот показатель составляет почти 19 тысяч рублей.

Индексация пенсий

Страховые пенсии повысили с 1 января на 7,6%. Социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 6,8%, и их базовый размер вырос примерно с 8,8 до 9,4 тысячи рублей. Социальные пенсии получают граждане, у которых не хватает стажа для страховой пенсии по старости.

Как уточнили в пресс-службе Социального фонда России, индексация затронула порядка четырех миллионов человек. Из них 3,5 миллиона являются получателями социальных пенсий. Выплаты увеличены автоматически, без необходимости подачи заявлений.

В среднем социальная пенсия выросла больше чем на тысячу рублей. После индексации ее размер для разных категорий выглядит так. По старости и по случаю потери кормильца выплачивают 9,4 тысячи рублей. Люди с инвалидностью третьей группы получают 8 тысяч рублей, со второй группой 9,4 тысячи рублей, а с первой группой 18,8 тысячи рублей.

Средний размер пенсий и региональные различия

В феврале 2026 года средний размер пенсии неработающих россиян составил 25,6 тысячи рублей. Данный показатель на 1,8 тысячи выше уровня прошлого года, когда неработающие пенсионеры получали около 23,8 тысячи рублей.

Самый низкий средний размер пенсии зафиксирован в Республике Дагестан и составляет 18,9 тысячи рублей. Самый высокий показатель на Чукотке равен 43,7 тысячи рублей. Такая значительная разница объясняется разницей в региональных прожиточных минимумах и северных надбавках.