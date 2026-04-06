Московская компания «Авангард» попала в реестр недобросовестных поставщиков

Санкт-Петербургское УФАС включило московскую компанию ООО «Авангард» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Основанием для такого решения стал срыв поставки изделий для операционного блока для одной из больниц Северной столицы.

В январе Городская клиническая больница №31 заключила с организацией контракт на поставку изделий для операционного блока. Компания предоставила контрольные образцы, однако специализированный институт выявил их несоответствие условиям контракта. Заказчик направил поставщику акт об отказе в приеме товара и новую заявку.

Организация дважды поставляло новые образцы, но они также не соответствовали требованиям. У представленных товаров отсутствовали регистрационные документы и заводская упаковка, а срок годности противоречил установленным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В связи с этим заказчик принял решение расторгнуть контракт и обратился в антимонопольный орган с информацией о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. УФАС квалифицировало действия компании как недобросовестные и включило сведения о ней в реестр.