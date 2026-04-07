В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

Утром во вторник в Ленинградской области был снят режим воздушной опасности из-за атаки беспилотников. За время действия режима силами ПВО были уничтожены 22 дрона.

Об отмене тревоги сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере «Макс». Режим воздушной опасности действовал на территории региона седьмого апреля с 03:54 по московскому времени.

По его словам, за время действия воздушной тревоги средства противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата. Глава региона также отметил, что данные о пострадавших отсутствуют.

Параллельно в аэропорту Пулково в 07:23 по московскому времени прекратили действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов, уточнили в пресс-службе Росавиации. В Министерстве обороны добавили, что в целом за ночь с 22:00 до 08:00 дежурными средствами ПВО над территорией России было перехвачено и уничтожено 87 беспилотников самолетного типа.