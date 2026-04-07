Барщевский и Долина встретились с журналистами перед премьерой «Мечты Фемиды»

Режиссер Михаил Барщевский и певица Лариса Долина встретились с журналистами в Москве накануне премьеры спектакля «Мечты Фемиды». Артистка исполнит в постановке одну из главных ролей.

В Москве состоялся пресс-завтрак, посвященный будущей премьере спектакля «Мечты Фемиды». Режиссер постановки Михаил Барщевский сообщил в разговоре 360.ru, что дружит с Долиной много лет. Однажды она посмотрела его постановку и осталась довольна. Тогда он предложил ей попробовать себя в роли. После этого Долина согласилась.

Лариса Долина поделилась, что сцена всегда спасала ее от плохих мыслей, и она всю жизнь старалась жить по совести. По ее словам, она должна была пройти этот путь, чтобы открыть в себе что-то новое и посмотреть на некоторые жизненные моменты другими глазами.

Премьера спектакля состоится 12 апреля в 19:00. В сюжете две сюжетные линии. Одна посвящена циничному медиаменеджеру. Другая рассказывает о пожилой судье, привыкшей все контролировать и полагаться только на себя.

Ранее стало известно, что билеты на концерт Ларисы Долиной в московском баре Petter за сутки до выступления подешевели с 15 тысяч до 800 рублей. Очевидцы отметили, что зал заполняли студенты музыкальной академии певицы и участники программы «Московское долголетие», а не обычные зрители.