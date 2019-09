Голограмма Уитни Хьюстон даст несколько концертов в Великобритании

Голограмма покойной американской певицы Уитни Хьюстон отправится в тур по британским городам в следующем году.

Согласно информации The Independent, специалисты работали над лазерным изображением певицы в течение нескольких лет. Ее создатели ранее создали голограммы музыканта Роя Орбисона и певицы Эми Уайнхаус.

По словам старшего вице-президента по маркетингу компании Primary Wave, зрителей ждет невероятное шоу, которое постарались сделать максимально достоверным. Голограмма Уитни Хьюстон исполнит такие песни, как I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.

Уитни Хьюстон скончалась в возрасте 48 лет в номере отеля в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года накануне 54-й церемонии «Грэмми».

