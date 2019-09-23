В Роскомнадзоре пообещали разобраться с Telegram

Жаров убежден, что специалистам удастся «подорвать» мессенджер – прямо как пиратский корабль.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что вопрос решат в течение одного года. Пока что эксперты трудятся над системой, которая позволит заблокировать Telegram окончательно. Он отметил, что это будет не так-то просто, потому что избавиться от мессенджера насовсем почти что невозможно – противостояние Жров сравнил с взрыв пиратского корабля.

Напоминаем, что Таганский суд еще в апреле 2018 года принял решение о блокировке Telegram на территории России. Несмотря на все попытки Роскомнадзора, мессенджер до сих пор благополучно работает.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Роскомнадзор нашел политрекламу в Google и Facebook в день выборов. В ведомстве подчеркнули, что распространение политической рекламы 7 и 8 сентября запрещено, согласно российскому законодательству о выборах.