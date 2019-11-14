На Выборгском шоссе обнаружена стихийная свалка

Неизвестные устроили свалку на повороте с Выборгского шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестные устроили свалку на повороте с Выборгского шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Явно не санкционированную свалку мусора обнаружили петербуржцы на Выборгском шоссе.

По словам очевидцев, неизвестные устроили свалку на повороте с Выборгского шоссе.

«На повороте с Выборгского шоссе к Медному, с двух сторон в лесу, какие-то не хорошие люди, устроили свалку мусора», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети в резкой форме раскритиковали тех, кто устроил свалку.

Многие высказались за то, чтобы виновники были привлечены к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.