Водителей ждут пробки на проспекте Ветеранов и Фурштатской улице

Автомобилистов предупредили о дорожных ограничениях, которые вступают в силу 5 и 6 декабря. Фото: Pixabay

Автомобилистов предупредили о дорожных ограничениях, которые вступают в силу 5 и 6 декабря. Фото: Pixabay

Автомобилистов предупредили о дорожных ограничениях, которые вступают в силу 5 и 6 декабря.

С 4 декабря до 10 января будет затруднено движение по участку проспекта Ветеранов от улицы Партизана Германа до моста Ветеранов в Красносельском районе, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. Ограничения движения связаны с прокладкой водопровода сотрудниками «Водоканала».

Кроме того, с 6 по 8 декабря проезд будет ограничен на участке Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского. Дорожниками будет предусмотрен объезд — по улицам Потемкинской и Кирочной.

Ранее сообщала gazeta.spb.ru о том, что в Ленобласти завершают ремонт дорог после строительства газовых магистралей.