Петербуржцев ждут мокрый снег и дождь

В четверг, 20 февраля, петербуржцев ждет облачная погода с прояснениями.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили, что местами ожидается небольшой мокрый снег с дождем.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ветер будет дуть со скоростью от 2 до 5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.