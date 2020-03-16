Смольный купит туалетную бумагу и полотенца на 4,4 млн рублей

Товары должны прийти в течение недели.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Администрация Санкт-Петербурга выделила на покупку туалетной бумаги и полотенец 4,4 миллиона рублей. Ожидается, что товары придут в течение месяца. Непонятно, на какое время хватает такое количество предметов личной гигиены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса. Власти отметили, что массовое прикладывание к распятию во время Великого поста может привести к распространению заболевания.