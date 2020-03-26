Один из входов в пассажирский терминал закроется в Пулково

Ограничение начнет работу 26 марта в 19:00. Закрывается вход в пассажирский терминал, находящийся на 3 этаже. С сегодняшнего дня вход и выход будет производиться только через первый этаж аэропорта.

Посадка и высадка пассажиров автобусов 39, 39Э, маршрутки К-39 и бесплатного транспорта до парковки Р4 будет происходить в зоне прибытия на 1 этаже здания. При этом, въезд на эстакаду будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Северной столицы.

В зал регистрации можно будет подняться с помощью лифта и эскалатора в терминале.

Представители аэропорта приносят извинения за неудобства и напоминают, что время на дорогу в аэропорт нужно рассчитывать с запасом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили 17 внутренних и международных рейсов. Причиной тому могла стать пандемия коронавируса.