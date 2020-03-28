ОМОН и полиция приехали закрывать бары на Думской

В ночь на 28 марта ОМОН и полиция прибыли на барные улицы, чтобы убедиться, соблюдают ли ночные заведения постановление городского правительства о закрытии общепита в связи с коронавирусом.

По словам очевидцев, полиция и ОМОН прибыли на Думскую улицу и улицу Рубинштейна. Бары должны были закрыть свои двери в полночь. Однако не все решили так сделать.

«Вот так выглядит улица Рубинштейна в 23:56 Люди массово уходили из баров. Но далеко не все бары закрылись после 00:00»,- пишет один из очевидцев в Twitter.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в городе до 5 апреля в закроются все непродовольственные магазины и торговые центры, кроме аптек, продуктовых и магазинов товаров первой необходимости. Кафе, рестораны и бары потребовали закрыть на этих выходных. Ресторанам разрешено доставлять еду. Кроме того, свои двери закроют банки, ветеринарные клиники, предприятия ЖКХ, религиозные организации, парки и скверы.

Напомним, Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Зарплаты при этом будут сохранены. О выходных Путин сообщил 25 марта в рамках своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Путин призвал жителей страны не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендациям и мерам по борьбе с распространением коронавируса. Он добавил, что сейчас важно проявить дисциплину и ответственность.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 597 262 человека. Скончались 27 365, при этом 133 363 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1036 человек. При этом 45 вылечились, четверо погибли.

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