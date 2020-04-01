Александр Рассудов: «Победа над вирусом будет Пиррова победа. Мы проснемся на руинах»

Сегодня, 1 апреля, Законодательное Собрание Петербурга одобрило «пакет» «антикризисных» законопроектов — от использования средств резервного фонда Правительства СПб и помощи малому и среднему бизнесу до социальной поддержки отдельных категорий граждан и государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.

Все эти меры призваны поддержать горожан и бизнес в период пандемии коронавируса.

Депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов считает принимаемые городом меры недостаточными для оказания полномасштабной помощи петербуржцам, оказавшимся на грани выживания.

«Мы оказались в ситуации идеального шторма. Сначала Россию выставили за дверь по сделке Опек+, потом у нас обвалилась нефть и следом за ней национальная валюта. Затем последовали «варварские» методы борьбы с вирусом, которые мы видим на уровне каждого региона, когда кто во что горазд! И это уже просто уже цикличность. Нужно спасть экономику. Иначе победа над вирусом — будет Пиррова победа. Мы проснемся на руинах».

Это капля, а нужно море

Предпринимаемые меры правительством Петербурга он поддержал, но назвал «каплей в море».

«Хорошо, что хоть такие меры предпринимаются. Но это должна быть, в первую очередь, поддержка со стороны федерального центра. Несколько дней назад в США подписали закон о том, что помощь экономике страны в денежном выражении составит около 2 триллионов долларов. Это 158 триллионов рублей по текущему курсу. Мы очень любим соревноваться с США – как догнать и перегнать Америку. Вот такой объем по всем отраслям и для всех категорий населения, в моем понимании, действительно помощь. А мы в России получаем вместо этой помощи повышение ставки сразу по двум видам налогов. В результате мы видим — начинается лавинообразный отток вкладов населения из банков, и под угрозой уже находится финансовая система страны», — отметил Александр Рассудов.

«Как быть с теми субъектами малого бизнеса, которые уже выкупили помещения и находятся в процессе расчетов? – задается вопросом А.Рассудов. — Им должны быть даны соответствующие отсрочки платежа. Нужно поддержать сферу услуг, которая полностью парализована, и где трудится значительная часть горожан. Нужно решать вопрос с монополистами. Потому что предприятия не работают. Никаких отсрочек по оплате коммунальных ресурсов они не получили. Это должен быт детально проработанный план. Декларируемая помощь — это пока, действительно, только капля в море. Хорошо, что есть хотя бы капля. Но необходимо море».

Общенациональный режим ЧС

Как считает парламентарий, федеральному центру необходимо прекратить «парад суверенных региональных карантинов» и ввести общенациональный режим чрезвычайного положения.

«Во-первых, введенный карантин по ряду условий и положений — это абсолютно незаконно. Во-вторых, он полностью уничтожает нашу экономику. Ограничить право перемещения человека или выбора им места жительства, исходя из Конституции, можно только введя режим чрезвычайной ситуации в соответствующем федеральном порядке. И после этого уже наступают непредотвратимые обстоятельства — форс-мажор — который предусмотрен уже всеми видами законодательства. А сейчас бизнес оказывается между двойным молотом – между Сциллой и Харибдой. Чрезвычайной ситуации нет, поэтому форс-мажора тоже как бы нет. Поэтому бизнесу нужно обслуживать те кредиты, которые у него есть. При этом он не может работать», — говорит Александр Рассудов.

Падение ВПР на 30% легко достижимо

В ходе обсуждения депутат задал вопрос вице-губернатору Евгению Елину о том, как тот оценивает, насколько в Петербурге упадет промышленное производство, товарооборот, валовый региональный продукт.

«Спасибо Евгению Елину за откровенный ответ. Он честно сказал, что падение составит около 20%. И я как человек немного разбирающийся в макроэкономике, понимаю, что это будет не падение. Это просто катастрофический обвал. И если мы и дальше будем перекладывать издержки по борьбе с коронавирусом именно на предпринимателей – то падение на 30% и более станут, к сожалению, легко достижимы», — уверен Александр Рассудов.

Также Александр Рассудов считает, что необходимо по примеру Москвы увеличить и сумму выплат пособия по безработице. Напомним, в Москве эта сумма увеличена до 19 500 рублей в месяц. Потому что если вынужденные выходные за счет бизнеса продлятся еще на какое-то время, то нас ждет вал банкротств и, соответственно, всплеск безработицы.

Пришло время распечатать кубышку

По словам депутата, денежную помощь гражданам и домохозяйствам в натуральном виде как это сделали в США и странах Европы — нужно оказывать на уровне страны: «У нас есть фонд национального благосостояния — так называемая кубышка. Пришло время ее распечатать. Это поддержит потребительский спрос и тех людей, которые выйдут – а у них уже нет рабочего места».

Как отметил Александр Рассудов, со своей стороны Петербург, будет свой резервный фонд «распечатывать и помогать всем нуждающимся»: «Я надеюсь, то что мы сегодня закрепили на уровне нескольких законопроектов, это только первый шаг очень длинного пути. Главное на этом не останавливаться».

Законы и поправки

Напомним, сегодня были приняты в первом чтении поправки в закон «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», которые внес Губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно внесенным изменениям, направлять средства резервного фонда можно будет на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований. При этом увеличение расходов фонда не потребует внесения изменений в Закон «О бюджете Санкт-Петербурга». Принятая инициатива будет действовать только до 31 декабря этого года. Поправки вносятся с целью поддержки экономики города в условиях пандемии коронавируса, а также финансирования медицинских противоэпидемиологических мероприятий.

Так же в первом чтении принят законопроект, содержащий целый пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, предлагается установить нулевую ставку налога на прибыль для налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон которых является Петербург; отменить уплату авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам для субъектов малого и среднего предпринимательства при условии поддержания средней заработной платы не менее минимальной по городу, а это – 19 тыс. рублей.

Для гостиниц предусматривается снижение на 50% налога на имущество организаций. Для тех же, кто ведет свой бизнес в сфере культуры, спорта, занимается выставочной, развлекательной, просветительской или образовательной деятельностью — освобождение от оплаты арендных платежей за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга за II квартал 2020 года.

Также были одобрены поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, благодаря которым Правительство города в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации сможет устанавливать меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан максимально оперативно. И поправки в закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которые направлены на то, чтобы обеспечить горожанам государственные гарантии бесплатных медицинских услуг во время пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 322 человека.